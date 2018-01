L'opera capolavoro di Giacomo Puccini "Tosca" trasmessa dal Metropolitan di New York in alta definizione al Galleria

Martedì 30 gennaio, alle 19,45, al Multicinema Galleria di Bari (Corso Italia 15, infotel: 080.521.45.63) verrà trasmesso in alta definizione dal Metropolitan Theatre di New York uno straordinario allestimento di «Tosca». Sonya Yoncheva ritrae la tempestosa diva Floria Tosca nella nuova produzione dell'acclamato regista David McVicar, per la più longeva e amata opera di Giacomo Puccini. Il pittore Mario Cavaradossi, amante di Tosca, canta con la voce di Vittorio Grigolo, mentre Željko Lučić è il corrotto e lussurioso barone Scarpia. Emmanuel Villaume dirige questo profondo e drammatico racconto di Puccini che si dipana con destrezza fra omicidi, scelleratezze e intrighi politici, tenendo lo spettatore in costante tensione fino alla fine.