La barese Clarissa Flora arriva tra le prime 10 a Miss Reginetta d'Italia 2019

Clarissa Flora è arrivata tra le prime 10 classificate all'ambito concorso nazionale di bellezza femminile Miss Reginetta d'Italia 2019. La 19enne fotomodella e aspirante modella, formata e gestita dalla Fatti per il Successo Academy di Miky Falcicchio, ha conquistato due importanti fasce durante la fase finale di Miss Reginetta d'Italia, che si è tenuta dal 28 agosto all’1 settembre 2019 nella gettonatissima località turistica di Chianciano Terme. La 19enne barese ha prima vinto la fascia Lapis e poi durante la finalissima si è aggiudicata la fascia del settimanale di cronaca rosa, Ciao Donna. Le serate finali di Miss Reginetta d’Italia sono state condotte da Jo Squillo e andranno in onda il 17 settembre su Rete 4, Tgcom e su Class Tv Moda. Durante la finale c’è stata l’esilarante esibizione di Max Cavallari dei Fichi d’India. Un grande show di moda e spettacolo che ha visto la presenza di numerosi personaggi del mondo della moda, del cinema e dello spettacolo. “È stata un’edizione molto emozionante, caratterizzata dalla bellezza ma anche dalla serietà e dalla simpatia delle 64 ragazze arrivate in finale – ha dichiarato il patron del concorso Alessio Forgetta – in questo scenario unico, dove la natura e la piacevole sensazione di relax di Chianciano Terme e dei suoi abitanti, ti accoglie generosamente”.

