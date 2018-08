"La bellezza del caos - Racconti" (libro) di Leo Tenneriello

SINOSSI: Venti racconti, venti vite ordinate e senza governo, deragliate, che ritrovano la via. Nudi racconti esistenziali, essenziali, surreali, etici e visionari. Tutto comincia con circostanze futili, consuete, per approdare allo svelamento della crisi d'identità, della solitudine, del disorientamento di una generazione senza causa e senza ribellione. Nella bellezza del caos ci sono coppie (moglie-marito, fratello-fratello, madre-figlio, uomo-donna, uomo-anima, scrittore-lettore, pittore-tela) che si perdono e si ritrovano. Piccoli fatti insignificanti che restituiscono a ogni personaggio l'essenzialità dei sentimenti, nascosta dietro la mediocrità del male e della paura di vivere. BREVE BIOGRAFIA DELL'AUTORE: Leo Tenneriello nasce a Taranto. Laureato con lode in Scienze Politiche all’Università di Bari. Nel 1992 ha pubblicato "Individuo, massa e potere nella metamorfosi di Canetti" per Franco Angeli Edizioni – Democrazia e Diritto. In seguito ha pubblicato tre libri: "Metamorfosi e fuga" (2009) e "Sorella noia fratello nulla" (2013) per il Raggio Verde; "In amore siamo cose" (2015) per Pubblicazioni Italiane. Come cantautore ha all’attivo 6 (sei) CD: ControVerso (2006); Invisibili (2008); Viversi (2009); Basta Pagare (2011); Leo T. Kafka (2013), per il quale ha vinto il "Premio Speciale della Giuria" - Franz Kafka Italia; Wilde (2016). Ha presentato i suoi recital "Leo T. Kafka Live - canzoni per raccontare un grande scrittore" e "Wilde, dialogo col Genio" in diverse scuole, piccoli teatri, biblioteche, club ed associazioni culturali. Ha aperto concerti musicali (live) per Mariella Nava, Pacifico, Max Gazzè e Goran Kuzminac. Come autore ha collaborato nei CD musicali di Mimmo Cavallo.