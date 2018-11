L’arte, nelle sue molteplici forme, è un prezioso strumento che consente di spalancare i propri orizzonti culturali, ampliando le personali conoscenze e favorendo lo sviluppo delle abilità creative.

Il progetto “La Bellezza è di Tutti…i Colori!”, studiato ad hoc per i ragazzi dell’associazione Il Prato Fiorito Onlus, ha creato occasioni di incontro con le bellezze del patrimonio storico, artistico e naturale del nostro territorio, generando sensazioni di generale benessere.

Il progetto è stato ideato da Marilena Pirulli (Cultural Project Manager) e curato da Giovanni Boraccesi (restauratore, studioso di oreficeria), Graziana Loiotine (Cultural Project Assistant).

Grazie ai diversi laboratori, il museo MuDias (Museo Didattico di Arte e Storia Sacra) si è trasformato da luogo di contemplazione dell’arte a luogo di ludiche, creative e sensoriali esperienze, i cui protagonisti indiscussi sono stati i colori dell’arcobaleno.

Felici ricordi e onirici sogni hanno poi preso vita nelle opere d’arte che i ragazzi stessi hanno realizzato durante tutto il percorso, ispirandosi liberamente al colore della giornata.



Giunti al termine di questa coloratissima avventura, il team di Palazzo Settanni e l’associazione Il Prato Fiorito Onlus, in collaborazione con la “Cooperativa Sociale IncontriAMOci”, organizzano nella serata di SABATO 1 DICEMBRE un galà di presentazione del progetto. Per l’occasione sarà allestita nelle sale affrescate del Museo Mudias una speciale mostra in cui verranno esposti tutti gli originali capolavori creati dai nostri artisti.

Alle ore 18.00 il Palazzo aprirà le porte alle istituzioni e alle famiglie dei ragazzi che cureranno l’accoglienza e il percorso di visita all’esposizione d’arte.

Seguirà, alle ore 19.15, l’apertura a tutta la cittadinanza, ingresso gratuito ma con prenotazione obbligatoria.

Si organizzeranno due turni per i visitatori.

Primo Turno: ore 19.15

Secondo Turno: ore 19.45

Gli Ospiti che avranno prenotato potranno ammirare la mostra, accompagnati dai curatori del progetto e dai ragazzi dell’Associazione, passeggiando tra i suggestivi ambienti affrescati del Museo MuDias.



Per ulteriori informazioni e/o prenotare la visita si prega di contattare il numero 0804761848 oppure di scrivere palazzosettani@gmail.com



#palazzosettanni #museovivo #labellezzaèdituttiicolori #arcobaleno #benessere #benessereaccessibile #mudias #faccedamuseo #museo #museiitaliani #pratofiorito #pratofioritoonlus #vitadapratofiorito #mostra #didatticalmuseo #laboratorimuseali #arte #bellezza #meravigliedelmondo