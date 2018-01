"La bugiarda" di Dino Cassone ad Equilibri polignagnesi

Sarà presentato il prossimo 19 gennaio presso la Biblioteca Comunale “R.Chiantera” (Palazzo San Giuseppe in via dei Mulini) di Polignano a Mare (Ba), l’ultimo romanzo di Dino Cassone dal titolo “La bugiarda” (Les Flaneurs Edizioni). L’evento è inserito nell’ambito della rassegna di autori “Equilibri Polignanesi”, diretta da Marilena Abbatepaolo (Presidente Commissione Cultura) ed è organizzato dal Settore Cultura del Comune di Polignano a Mare. A dialogare con l’autore sarà Margherita Manghisi (Dirigente), mentre le letture saranno a cura dell’attrice Tonia Argento. Appuntamento alle ore 19.00.



«Chi è esule dal racconto di una bugia almeno una volta nella vita? Ma quando ci si impantana nel circolo vizioso di una vita di bugie a farne le spese è proprio quella figlia dell’amore. (….) Il passaggio su questa terra della protagonista, Luisa, destinata alla dolcezza dei baci è tormentato. (….) L’amore che la protagonista ricerca con ostinazione è struggente, è bagliore, è sofferenza». (Federica Marangio – Gazzetta del Mezzogiorno)



Luisa, nata a Bologna all’indomani della Prima guerra mondiale è figlia dell’amore: cresce cullata dall’affetto dei genitori e dal pensiero di essere destinata a grandi, romantiche avventure. Questa certezza però muore prematuramente insieme alla sua mamma, quando lei ha appena nove anni. Da quel momento in poi le sue giornate sono scandite dagli impegni parrocchiali e dai lunghi pomeriggi con nonna paterna Leonilde che farà germogliare nella giovane il sogno di quei “baci saporiti” che solo un amore puro e senza limiti può dare. Divisa così tra la ferrea disciplina cattolica e l’indole di inguaribile romantica, Luisa finisce per trovare quei baci in una relazione proibita. Un vortice di menzogne distruggerà pian piano ogni suo equilibrio e sistema di valori, portandola alla deriva.



Dino Cassone è un giornalista pubblicista e collabora con varie testate on-line. All’attivo ha varie pubblicazioni ed è anche autore di testi radiofonici e teatrali.