Lo spettacolo “La buona novella” è una libera elaborazione dell’opera musicale del cantautore genovese scomparso a cui dedichiamo un tributo per la sua costante attenzione alla cultura popolare anche in campo religioso (il testo attinge dalle Sacre Scritture e dai Vangeli apocrifi che celebrano la diffusione tra la povera gente del messaggio del Messia).



In scena, i musicisti e i cantanti accompagnano la recitazione di un attore che introduce i singoli momenti della narrazione evangelica tesi ad evidenziare il messaggio del più grande rivoluzionario della storia per un fraterno abbraccio oltre ogni separatezza etnica o di matrice religiosa



L’ evento è patrocinato dal Comune di Bari