'La casa di Babbo Natale' a Gravina in Puglia

Il Centro Visite Bosco Difesa Grande, in collaborazione con Teatroppiù è lieto di presentare "Il villaggio di Babbo Natale", un appuntamento imperdibile con la memoria, il gioco e il ricordo di Babbo Natale e gli altri personaggi della fiaba "Che fine ha fatto Babbo Natale?". Un luogo magico dove poter incontrare Babbo Natale e giocare con la fantasia. I bambini potranno conoscerlo di persona per esprimere tutti i propri desideri e scoprire un mondo magico ed incantato attraverso i racconti su Santa Claus.



(Durante il periodo natalizio saranno proposti diversi eventi, tra cui la tombolata di beneficenza del 30 Dicembre)



Un luogo magico tutto da scoprire!



Giorni e orari di apertura per il pubblico:

2-8-9-15-16-22-23-25-26-29-30 dicembre

5-6 gennaio

dalle ore 10.00 alle ore 18.00



Costo d'ingresso:

5€ (i bambini al di sotto dei 3 anni entrano gratis)



Programma della giornata:

- Accoglienza da parte dei personaggi del villaggio

- Giochi e attività ludiche

- Gran spettacolo finale "Che fine ha fatto Babbo Natale?"

. Saluti di Babbo Natale



Aperti a pranzo con menù fisso e snack

Costo menù: 15€ (primo, secondo e contorno)



(Si organizzano anche feste di compleanno o altre ricorrenze con consegna dei regali da parte di Babbo Natale)





Giorni e orari di apertura per le scuole:



dal 3 al 21 dicembre

(SOLO GIORNI FERIALI)

dalle ore 10.00 alle 18.00



Costo d'ingresso per le scuole:8€



Momenti della giornata:

- Accoglienza da parte dei personaggi del villaggio

- Percorso itinerante all'interno del giardino botanico

- Laboratori didattici con realizzazione di lavoretti da portare a casa

- Gran spettacolo finale "Che fine ha fatto Babbo Natale?"

- Saluti di Babbo Natale e consegna della pergamena di partecipazione



Per info e contatti:

centrovisitegravina@gmail.com

Salvatore: 3929100457

Stefania: 3313148755

Silvium Viaggi: 0803267575