Venerdì 14 febbraio, Eataly Bari si tinge di rosso per la cena di San Valentino: ''a partire dalle 19.30 puoi gustare con la tua dolce metà''



Benvenuto:

Crocchetta di patata al gorgonzola su crema di sedano rapa

In abbinamento un calice di Maximum Brut “Ferrari”



Antipasto:

Flan ai cavolfiori colorati su crema di parmigiano, cavolo nero croccante e gambero scottato



Primo:

Cuori ripieni di bufala e carciofi al burro chiarificato e salvia, chips di carciofi

In abbinamento un calice di Falcone “Rivera”



Secondo:

Cappello del prete cotto a bassa temperatura, salsa al fondo bruno e purè di patate



Dolce:

Cuore di panna con crema alla fragola



Acque minerali Lurisia





Prenota il tuo posto al numero 080 6180401