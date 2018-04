La Cenerentola di Rossini

Il 27 Aprile ... tutti all'opera. E' in programma all'auditorium dell' Istituto Salvemini a Japigia il quinto ed ultimo spettacolo del ciclo Lions Armonie, organizzato dal Lions Club Bari San Nicola e destinato alla donazione di un cane guida a un non vedente. Sarà una piacevolissima serata. Non mancate, sostenete il service e.... portare amici e parenti!!!