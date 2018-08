La conquista del sud alla rassegna culturale admoveo

Per il 4° appuntamento in calendario della rassegna “Admoveo”, va in scena il momento teatrale e musicale “La conquista del Sud” con la compagnia Formediterre, spettacolo nel quale le voci di due popoli (Nord e Sud d’Italia) si uniscono per raccontare la storia del Sud da entrambi i punti di vista.

Conquistati e conquistatori saranno sul palco della storia, per confessare strategie, complotti, illusioni e speranze di un’Italia vista da una prospettiva non “leggendaria”.

Va rilevata la stesura della sceneggiatura che non si rifà alla diffusione piemontese né tanto meno al revisionismo di parte meridionale. Non saranno usati saggi storici ma documentazioni originali, scritti privati e atti pubblici in grado di ripercorrere, nel modo più oggettivo possibile, le varie fasi dell’operazione “Due Sicilie”.

Quattro voci accompagnano lo spettatore fra testi autentici, canti e confessioni dei protagonisti dell’Unità. Le parole dei personaggi si avvicendano in scena fra storie cantate e recitate.

Quadri della seconda metà dell’Ottocento si alternano continuamente, accompagnando lo spettatore in una storia a tratti crudele, a tratti poetica che non porta in sé la provocazione secessionista ma al contrario, cerca di generare un reale sentimento unitario, reso possibile unicamente dalla conoscenza della storia del nostro popolo.



L’inizio dello spettacolo è previsto per le ore 21.00 ma già a partire dalle ore 19.30 si potrà fruire della biblioteca, per ascoltare, gustare arte e incontrarsi. Tornare alla visione reale e individuale del momento collettivo.

“La conquista del Sud” replica la sua rappresentazione il 2 Settembre 2018 presso la Galleria Nartist di Gioia del Colle (BA), alle 21.00.

ADMOVEO prosegue con le sue serate culturali fino al 2 settembre ospitando il suo pubblico nei luoghi di Galleria d’Arte Nartist di Gioia del Colle (BA) e presso la Masseria San Nicola di Putignano (Ba).

I successivi appuntamenti saranno, per la danza, lo spettacolo “CRèTA”, di e con Maristella Martella, a seguire il reading con “La gabbia der Pipino” di e con Antonio Minelli e lo spettacolo “Porno e socialismo reale” dell’autrice e attrice Rosanna D’Andrea. Chiuderà la rassegna l’anteprima teatrale “Giobbe”, di Lodovico Balducci con Silvia Mastrangelo.



Admoveo è un progetto della Compagnia Formediterre promosso da: AmaRum, Caseificio Artigiana, Assicurazioni Natile-Polignano, Dolce Bontà e sostenuto da: CNA Puglia, FAI/ Delegazione di Bari, Galleria Nartist, ItrArti, Technè, Imago-i Danzattori, La Comunità Fratello Sole, U.P.T.E. Putignano.



Appuntamento al 18 Agosto 2018 presso “Masseria San Nicola (Putignano- BA) con “La Conquista del Sud”, scritto e diretto da Antonio Minelli. Con: Alessandro Accettura, Alessandra Alfonso, Erwin Bianco, Vittorio Goffredo.



Apertura della biblioteca: ore 19:30 / Inizio spettacoli: ore 21:00



Biglietti: intero 8€ / ridotto 5€ (under 25 / gruppi 10 persone) / abbonamento 4 spettacoli: 20€

Posti limitati. È consigliata la prenotazione: +39 3331776789 / admoveo@formediterre.it



