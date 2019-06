Sabato 22 Giugno, il circuito ADMOVEO, ospitato dall'Associazione Kaìlia di Ceglie del Campo, propone il progetto storico-teatrale LA CONQUISTA DEL SUD, momento teatrale e musicale sulle vicende che portarono alla distruzione di una Nazione allo scopo di crearne due: una al Nord, una al Sud.



Nord e Sud Italia, conquistati e conquistatori, le voci di due popoli sul palco della storia per confessare strategie, complotti, illusioni e speranze di un’Italia osservata da una prospettiva non “leggendaria".

Quadri della seconda metà dell'Ottocento si alternano continuamente, accompagnando lo spettatore in una storia a tratti crudele, a tratti poetica che non porta con sé la provocazione secessionista ma, al contrario, cerca di generare un reale sentimento unitario, reso possibile unicamente dalla conoscenza della storia del nostro popolo. Canti, testi autentici, l’unità che distrusse una Nazione, con lo scopo di crearne due.

Tre voci accompagnano lo spettatore fra testi autentici, canti e confessioni dei protagonisti dell ’Unità d’Italia. Una storia a tratti crudele, a tratti poetica che cerca di generare un reale sentimento unitario, reso possibile unicamente dalla conoscenza della storia del nostro popolo.



Con: Alessandro Accettura, Alessia Carrieri, Vittorio Goffredo

Regia e testi di Antonio Minelli

Una produzione: Formediterre

LA CONQUISTA DEL SUD per Admoveo

Sabato 22 Giugno 2019, ore 21:00

Castello di Ceglie del Campo (Bari) - Associazione Kaìlia

piazza Castello n°5