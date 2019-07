La conquista del sud in scena a Putignano per il circuito Admoveo

Admoveo: muovere verso, il principio di un processo fondamentale, un processo che genera quel risultato, quel “conflitto” che è al tempo stesso causa ed effetto necessari perché arte vi sia. Un movimento, un afflato, un muovere verso, mai definito e definitivo. Arte è Panta rei: mai finisce ma sempre si rigenera in questa tensione, risultante dell’incontro e del riconoscimento fra pubblico e artista.

Admoveo è una prospettiva, una possibilità di fare teatro, fare arte, senza compromessi.



Domenica 28 Luglio, ADMOVEO inaugura la nuova stagione estiva in Masseria San Nicola con il progetto storico-teatrale LA CONQUISTA DEL SUD, di Antonio Minelli, a cura della compagnia Formediterre, con Alessandro Accettura, Alessia Carrieri e Vittorio Goffredo.



Nord e Sud Italia, conquistati e conquistatori, le voci di due popoli sul palco della storia per confessare strategie, complotti, illusioni e speranze di un’Italia osservata da una prospettiva non “leggendaria". Quadri della seconda metà dell'Ottocento si alternano continuamente, accompagnando lo spettatore in una storia a tratti crudele, a tratti poetica che non porta con sé la provocazione secessionista ma, al contrario, cerca di generare un reale sentimento unitario, reso possibile unicamente dalla conoscenza della storia del nostro popolo.

Canti, testi autentici, l’unità che distrusse una Nazione, con lo scopo di crearne due.

Tre voci accompagnano lo spettatore fra testi autentici, canti e confessioni dei protagonisti dell’Unità d’Italia. Una storia a tratti crudele, a tratti poetica che cerca di generare un reale sentimento unitario, reso possibile unicamente dalla conoscenza della storia del nostro popolo.



Admoveo proseguirà con altri due appuntamenti in Masseria San Nicola nel mese di Agosto: sabato 3 con "Giobbe unplugged", testo di Lodovico Balducci, con: Silvia Mastrangelo; venerdì 9 in scena "Happy Steamdead, mr. King", di Antonio Minelli con: Marita De Luca, Alessia Carrieri, Francesca Caramia, Antonio Minelli.



L'intero progetto è promosso dall'Associazione Admoveo in collaborazione con Formediterre.

Con il sostegno di: AMARUM del Liquorificio Fiume di Putignano

Admoveo è supportato da: CNA Puglia, FAI/Delegazione di Bari, Technè (Alberobello), Imago-i Danzattori (Alberobello), La Comunità Fratello Sole (S. Severa/Gioia del Colle), U.P.T.E. (Putignano)

Domenica 28 Luglio 2019, ore 21:00 – Masseria San Nicola, Putignano (BA)



Masseria San Nicola (PUTIGNANO - S.P. per Gioia del Colle)

Apertura biblioteca ore 20.30 - Inizio ore 21.00

Posti limitati, consigliata la prenotazione:

333/1776789

admoveo@formediterre.it

