A Modugno l’Open Day dedicato all’arte

Sabato 29 settembre, in occasione del suo primo anno di attività, l’associazione culturale “La dimora dell’arte” di Modugno (Ba), diretta dalla prof.ssa Sabrina Schiralli, proporrà un’Open Day, durante il quale sarà possibile provare gratuitamente una lezione dei corsi innovativi e completi per gli artisti.

Nella sede di via Roma 56, dalle 17, orario di inizio dell’Open Day, saranno presenti insegnati altamente specializzati. Particolarità di questa accademia è il programma formativo finalizzato per tirar fuori l’artista che c’è in ognuno, in maniera professionale. Sono proposti corsi per cantanti, musicisti, attori e pittori, ma anche programma per cantante-attore, figura sempre più richiesta da registi teatrali e nel settore cinematografico.

L’elevato livello didattico è garantito dalla supervisione della direttrice Sabrina Schiralli. Cantante, musicista e pittrice, laureata in pianoforte e oboe al Conservatorio Niccolò Piccinni di Bari, oltre ad essere una talentuosa concertista molto attiva, è insegnante di musica nel pubblico e nel privato.

Durante l’Open Day sarà proposto sia intrattenimento per grandi e piccini, sia la mostra dell’artista Paola Corallo.

La dimora dell’arte – via Roma 56 – Modugno (Ba)

Infotel: 3274718998

Apertura: 17:00