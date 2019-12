"La dinamite nella valigia. Viaggio nell'Italia di Luciano Bianciardi" è il libro di Tiziano Arrigoni che racconta il nostro paese attraverso i luoghi di Luciano Bianciardi, scrittore, giornalista, traduttore, bibliotecario, attivista e critico televisivo italiano scomparso nel 1971.

L'incontro con l'autore Tiziano Arrigoni sarà l’occasione per presentare il libro ma anche per discutere insieme dell'Italia di oggi e di ieri attraverso i racconti del libro e attraverso le nostre esperienze.



L’iniziativa è organizzata da Laura Ressa - appassionata di scrittura che sul blog Frasivolanti scrive di Persone, Lavoro, Scrittura - e Portineria 21, caffè letterario di Bari.



Dove: Portineria 21, Via Benedetto Cairoli, 137/A-139 (Bari)

Quando: 3 Gennaio 2020, ore 18.00



Siete tutti invitati a partecipare.

Ingresso gratuito.