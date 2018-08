La domenica pin up al White beach di Torre Canne

Ancora un appuntamento da non perdere con la #domenica del #White_Beach_Torre_Canne 🏝 , felice di ospitare in consolle 🎧 Fabrizio Maselli , i padroni di casa Big Fab, Rocco Tetro 🎵 e la voce di Leo Siciliano 🎤



Vi Aspettiamo per una super domenica da trascorre insieme 💃🏻🎉



INGRESSO SU LISTA PRENOTAZIONE

INFO 3282677160



POSSIBILITA' DI RISERVARE COMODI PRIVE' / TAVOLI



WHITE BEACH TORRE CANNE

via Eroi del Mare, 1, 72015 Fasano