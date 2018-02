Sabato 17 febbraio presso Quintiliano La Libreria di Bari Via Arcidiacono Giovanni 9, alle ore 18,30 verrà presentato il libro ''La donna giusta'' di Caterina Ambrosecchia, edito da Gelsorosso.



''Un maggio poco assolato. La telefonata giunge mentre Libera è in ufficio: sua madre Luigia è morta. Il ritorno al paese natìo non può essere più triste. La donna vi giunge con il marito e con la figlia Monica. I luoghi sono quelli del Sud Italia, ma non sono paesaggi geografici, sono mappe dell'anima e ambienti umani. Dopo il funerale Monica, quasi per caso, ritrova una vecchia scritta incisa nella pietra e così inizia un viaggio nel passato che le svela ciò che sua madre non le ha mai rivelato. Monica mette in ordine i tasselli della vita della nonna e contemporaneamente fa luce su se stessa in un continuo scambio d'identità allo specchio. Luigia, Libera e Monica, tre donne, tre generazioni, tre storie diverse che si appartengono. Solo il disvelamento del passato potrà avvicinare nella loro autenticità madre e figlia. "La donna giusta" è un romanzo che racconta il bisogno d'amore, i modi per pervenire a quest'esito, il coraggio di chi decide di vivere i sentimenti al di là di ogni convenzione, le meschinità degli esseri umani, la difficoltà a esprimere le emozioni, la ricerca dell'identità attraverso la conoscenza delle proprie radici e tutte le complesse esperienze umane.''

(Gelsorosso)



Sarà presente Caterina Ambrosecchia



Dialoga con l'autrice Amalia Mancini, scrittrice



Caterina Ambrosecchia. Nata a Matera, dove vive e insegna Scienze umane e sociali e Psicologia.

Laureata in Filosofia presso l’Università degli Studi di Bari, ha pubblicatoSedano 40, una raccolta di aforismi e brevi racconti, eIbraforever, un manuale sul mondo del calcio e della scuola.

La donna giusta è il suo primo romanzo.





