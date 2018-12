A Terlizzi la fabbrica della santa allegrezza e ludonatale

Gli auguri di Natale da parte della Ludoscuola BimBumBam saranno molto speciali.

SABATO 22 Dicembre s'inizia alle 17.30 con il LudoNatale, con cui si potrà giocare ai giochi tipici del Natale dalla Tombola al Mercante in Fiera, ma anche morto, setteemezzo, saltacavallo a tanti altri.

Si prosegue alle 19.30 quando guidati dal maestro musicante Giovannangelo De Gennaro arriveranno i canti natalizi accompagnati da zampognari, musicanti, cantori e LA FABBRICA DELLA SANTA ALLEGREZZA, un ensamble musicale di grandissima qualità artistica composta da musicisti, molti professionisti, che si uniscono per l'occasione natalizia e che per noi sarà un gran piacere ospitare.

