La Compagnia Teatrale "Pop Corn",compagnia di tradizione in vernacolo, presenta venerdì 30 MARZO 2018 alle h. 21:00: "LA FAMIGH PASSAUA!!"

a Bari al Teatro BRAVO', in via Stoppelli 18, con la regia di ANGELO GUARAGNO.

Commedia in due atti interpretato da:

ANGELO GUARAGNO, DOMENICO GERNONE, NUCCIO PANTALEO, MARIA SCHINO, GIUSEPPE GERNONE, NICOLETTA CUTRIGNELLI E NICOLA CALDARULO



Parodia comica su una famiglia molto umile barese che dovrà accogliere improvvisamente le disavventure inaspettate che la vita gli riserverà. A fare da contorno a questa famiglia due personaggi ingombranti che cercheranno in tutti i modi di ostacolare la loro condizione. Tra colpi di scena esilaranti e fraintendimenti tra battute e risate per un momento gioiranno con loro quando la grande fortuna finalmente busserà alla porta di questa sciagurata famiglia....... ma.......la fortuna lo sappiamo non bussa mai due volte!!



Info e Prenotazione al numero 329 7182425