A Capurso con 'La Fanoje', un viaggio tra sapori, arte, musica di strada e tradizioni

Il 7 e 8 dicembre torna a Capurso LA FANOJE, un viaggio tra sapori, arte, musica di strada e tradizioni. La "Fanoje" è forse la festa più antica della città, in cui si mescolano significati sacri ed aspetti profani. Essa recupera la tradizione per cui la sera del 7 dicembre si dava inizio ai preparativi in vista delle celebrazioni del Natale. Un tempo, in ogni strada del paese s'accendevano falò -"Fanoje"- che venivano preparati con orgoglio dagli abitanti dei rioni con l'aiuto dei contadini, i quali portavano dalle campagne rami d'ulivo e tralci di vite. Anche i bambini collaboravano, dando vita così a momenti di grande allegria. Secondo la leggenda, i falò dovevano servire alla Madonna perché potesse asciugarvi i pannolini di Gesù Bambino, ed anche, secondo una visione più profana, perché fossero cacciati dal paese gli spiriti del male.



Per festeggiare questa tradizionale ricorrenza, abbiamo pensato a un vero e proprio "itinerario del gusto" dove poter girare assaporando le prelibatezze di Puglia.



In Piazza Umberto I, avrà sede il Villaggio Ricibiamo con Babbo Natale.

In Piazza Gramsci, sede del Villaggio del Gusto, il visitatore potrà acquistare prodotti tipici, o degustare le migliori carni pugliesi, i salumi, i vini, stando comodamente seduto nella piazza centrale a due passi dalla Fanoje.

In Via Regina Sforza sarà possibile visitare gli stand di hobbisti e artigiani, in un caldo e accogliente Mercatino di Natale ricco di tipicità pugliesi, curato da Katya Abbrescia dell’associazione Artistika e le opere d’arte della Strada degli Artisti coordinata da Rocco De Sario.



“Star” delle serata sarà “La Fanoje” (il grande fuoco) di Piazza Gramsci, intorno al quale ritmi tradizionali pugliesi e ska, diffonderanno vibrazioni positive che, daranno vita a balli e danze di comunità con i Nitrophoska (il 7) e la Sossio Banda (l’8).

Le associazioni locali, inoltre, animeranno le strade del centro storico con il coinvolgimento dei cittadini capursesi e dei tanti che giungeranno a Capurso. Di grande presenza scenica sono il Borgo Medievale e la Capurso Antica rispettivamente proposti dalle associazioni Sbandieratori e Musici di Capurso e Capurso New Events, oltre allo spettacolo teatrale proposto dall’associazione Maschere e Tamburi..

Nelle stesse serate, gli spettacoli coinvolgeranno anche il Villaggio di Babbo Natale e l’area dei Mercatini con la Banda dei Babbi Natale e la Biss Band.



Sabato 7 dicembre dalle 19.00!



Info: 080.455.11.24 - Ufficio Cultura Comune di Capurso