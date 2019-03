La food blogger più seguita d’Italia, Benedetta Rossi, incontra i suoi fan a Bari durante l’evento Paneangeli

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Una cuoca diventata un vero e proprio fenomeno del web: è Benedetta Rossi, marchigiana, classe 1972, che sul suo blog ‘Fatto in casa da Benedetta’ presenta e spiega in video-tutorial di pochi minuti tante pietanze gustose e rapide da realizzare. Al primo posto nella top 10 dei food blogger italiani più seguiti in rete negli ultimi due anni (analisi Blogmeter), Benedetta Rossi sarà la protagonista di un evento firmato PANEANGELI che si terrà sabato 9 marzo, a partire dalle 10.30 nell’area vendite del Famila Superstore di Bari (via Livatino) del Gruppo Megamark di Trani, tra i leader del Mezzogiorno nel settore della distribuzione moderna con le insegne A&O, Dok, Famila e Iperfamila. La blogger di cucina più seguita d’Italia e la marca leader di ingredienti per pasticceria, dallo scorso ottobre hanno stretto un sodalizio che li vede uniti in cucina con l’obiettivo di stimolare la voglia di mettere le mani in pasta. Durante l’evento, aperto al pubblico e a ingresso libero, Benedetta Rossi incontrerà i suoi fan, firmerà i sui libri e darà consigli culinari. Verranno inoltre distribuiti ricettari con le ricette realizzate insieme a PANEANGELI. Le sue ricette facili e veloci per realizzare piatti ‘fatti in casa’, sono amate da milioni di fan: la pagina ‘Fatto in casa da Benedetta’ totalizza quasi 4 milioni e mezzo di follower su Facebook, oltre un milione su Instagram e altrettanti iscritti al canale YouTube. Autrice di tre libri di cucina, Benedetta Rossi è anche la protagonista del programma televisivo di cucina «Fatto in casa per voi». L’appuntamento di sabato è un altro evento speciale che si realizza nel Famila Superstore in collaborazione con la Scuola Del Gusto, vero e proprio laboratorio del cibo del Gruppo Megamark; altri ‘ospiti d’onore’ sono stati, in passato, Andy Luotto, Luca Montersino, Mattia Poggi, Simone Rugiati e chef Rubio.