Al Petruzzelli La Fresque della compagnia di fama mondiale Ballet Preljocaj

Giovedì 21 novembre alle 20.30 al Petruzzelli è in programma La Fresque (dal racconto cinese “La pittura sul muro”) della compagnia di fama mondiale Ballet Preljocaj.

Le coreografie dello spettacolo sono di Angelin Preljocaj, le musiche di Nicolas Godin, i costumi di Azzedine Alaïa, le scene di Constance Guisset ed il disegno luci di Eric Soyer.

Dopo L’Anoure del 1995, Biancaneve del 2008, Siddharta del 2010, Angelin Preljocaj continua ad indagare l’universo dei racconti scegliendo per le sue creazioni una pista ancora inesplorata: i racconti tradizionali dell’Asia noti per la ricchezza e la forza poetica.

Questa creazione immerge il lettore nel mondo fantastico di un’antica fiaba cinese e rivela il potere «soprannaturale» dell’arte pittorica.

La nozione di illusione e di trascendenza sono qui onnipresenti, Angelin Preljocaj si immerge in questo universo insolito. Senza raccontare la storia letteralmente, il racconto è la fonte di un adattamento più contemporaneo.

Angelin Preljocaj con la forza del suo immaginario trasporterà la fiaba in uno spazio al crocevia delle culture, pur mantenendone la trama e le evocazioni simboliche.

Lo spettacolo rientra nella Stagione d’Opera e Balletto 2019 della Fondazione Teatro Petruzzelli e sarà in replica venerdì 22 novembre alle 20.30, sabato 23 e domenica 24 novembre alle 18.00. Biglietti in vendita al botteghino del Teatro Petruzzelli e su www.vivaticket.it

Informazioni: 080.975.28.10.