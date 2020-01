''La gabbia der pipino'' per la rassegna Admoveo in scena a Gioia del Colle

ADMOVEO, TEATRO IN MASSERIA con ''LA GABBIA DER PIPINO'' in scena il 18 GENNAIO 2020 a Gioia del Colle (Bari)



Admoveo-Teatro in Masseria: un legame autentico tra arte e realtà.

Admoveo nasce in terra delle Puglie. Sorgente di incontri culturali, volti alla diffusione della conoscenza attraverso le arti, nonché ad un rinnovamento del rapporto tra attore e spettatore.

Tra le province di Bari, Taranto e Lecce: 3 rassegne, 35 serate, tra musica, danza e teatro, un pubblico variegato e attento ed un buon riscontro della stampa. Un circuito culturale indipendente, porto, per sempre più numerosi naviganti dell’arte, regionali e nazionali.



Sabato 18 Gennaio, la rassegna teatrale ADMOVEO ritorna a Gioia del Colle, presso Masseria Canale a Levante (Via Vicinale Indellicati, 1812) con LA GABBIA DER PIPINO, di e con Antonio Minelli: excursus sulla letteratura erotica d’autore. Versi ironici o amorosi, erotici o villani dei padri della letteratura, declamati in forma attoriale su sfondi in proiezione di dipinti, anch’essi d’autore.

Una forma di letteratura, per millenni, generata dai più grandi autori riconosciuti dal mondo della cultura, ma sempre paragonata al genere pornografico e quindi non esplorata dal grande pubblico.

Consigliata la presenza di un pubblico adulto.



Il secondo appuntamento avrà luogo il giorno 26 Gennaio, con PEACE – WAR, DRUGS & LIVER TO PIECES, di e con Nicola Eboli.



La rassegna ADMOVEO – TEATRO IN MASSERIA, è un progetto dell’Associazione ADMOVEO in collaborazione con La Comunità Fratello Sole (Gioia del Colle-Santa Severa), con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Gioia del Colle, supportato da Panificio Spinelli di Marinelli Antonia (Sammichele di Bari) // Cici S.r.l. - Ingrosso e lavorazione carni (Sammichele di Bari) // Sant'Agata - Macelleria Braceria (Sammichele di Bari).

L’intera rassegna è supportata da AMARUM del Liquorificio Fiume di Putignano.



Inizio spettacolo ore 20.30.

Posti limitati, consigliata la prenotazione: 333 1776789/389 5292329 - admoveo@formediterre.it

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/formediterreteatro/

