''La Giara - Il musical'' in scena al Teatro Mercadante di Altamura

Sabato 1 Febbraio 2020 Ore 21,00 del Teatro Stabile Nisseno di Caltanissetta in scena con LA GIARA – IL MUSICAL

da Luigi Pirandello



con:

Giovanni Speciale, Giuseppe Speciale, Salvina Fama, Ilaria Giammusso, Giuseppe Minnella e Raimondo Coniglio



e con:

Ivano Cereda, Ilenia Giammusso e Paola Pecoraro



Regia di Francesco Daniele Miceli



musiche Corrado Sillitti - versi Francesco Daniele Miceli



Una storia semplice e immediata. Una comicità forte e piena di significato quella di Pirandello, che, affrontando ancora una volta il tema di Verga della "Roba" pone ricchi e poveri a scontrarsi e a cercare soluzioni insieme per un evento comico e tragico allo stesso tempo: un uomo, un "conzalemme", resta imprigionato dentro una preziosa giara. Tutti i personaggi Pirandelliani rivivono sotto la forma contemporanea del musical, in un continuo di musica e tenera comicità, ma anche profonda commozione, che fanno de "La Giara" un musical senza precedenti. Gli attori del Teatro Stabile Nisseno, da quarant'anni sui palcoscenici di tutta Italia, fanno di questo musical un evento teatrale, ricco di sfumature, colori e particolari atmosfere che sembrano attingere al variegato mondo Siciliano, dove Spagnoli, Greci, Normanni, Arabi hanno fissato la propria dimora. Sullo sfondo l'immagine della terra siciliana, con i suoi profumi e con i suoni tipici di una terra che mai si è arresa. Una colonna sonora ricercata e piena di fascino, creata per questo particolare allestimento dal Maestro Corrado Sillitti, che ha attinto alla sicilianità, dando però sfogo al suo estro creativo e dando a tutta l'opera un nostalgico sapore di antico e di moderno che, unendosi, danno vita ad uno spettacolo nello spettacolo...



Info e prenotazioni: 080 3101222