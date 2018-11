La commedia "La giara" di Pirandello con Nico Salatino in scena al Teatro Duse

Nei giorni dal 27 Novembre 2018 al 16 Dicembre 2018, compreso sabato alle ore 21:00 e la domenica con la doppia ore 18:00 e 20:00, presso il Teatro Duse di Bari, l' Associazione Culturale Vincenzo Tisci porta in scena la commedia "La giara" di Pirandello con Nico Salatino e Anna Maria Tisci, Monica Angiuli, Anna Maria Damato, Felice Alloggio, Aldo

Fornarelli, Lucia Scarli.

Con la narrazione di una vicenda assurda, pur nella sua comica drammaticità, "La giara" di Pirandello, scritta nel 1906, fa parte della raccolta di "Novelle per un anno".

Il ricco e litigioso Don Lolò Zirafa sfrutta la propria ricchezza per trascinare continuamente in tribunale i suoi nemici. La compravendita di una giara costituirà l'ennesima occasione per don Lolò di citare in giudizio i suoi avversari; ma questa volta la situazione prenderà una piega diversa , ai limiti del grottesco ed il protagonista sarà costretto, suo malgrado, a soccombere al corso degli eventi.

Nella trasposizione teatrale è quasi d'obbligo l'utilizzo del dialetto che, nella versione originale del 1916 era quello agrigentino, in quanto aiuta a focalizzare l'attenzione su situazioni paradossali e al limite del grottesco caratterizzando i personaggi con una vera e propria fissazione maniacale; la fine della vicenda vede una soluzione umoristica con la quale l' autore sbroglia le intricate vicende narrate che richiamano fortemente le tematiche verghiane de" la roba" e personaggi quali Mazzaro'.

Regia: Nico Salatino.



Scene e costumi: Monica Angiuli.



Luci e fonia: Giovanna Tesoro.



Info e prenotazioni: 080/5046979