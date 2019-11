La guerra di Rocco con Massimo Ggiordano

A SPAZIOleARTI nuovo appuntamento della stagione di prosa “A CUORE APERTO” con lo spettacolo LA GUERRA DI ROCCO

Corte De’ MIracoli

con Massimo Giordano

drammaturgia di Giovanni Delle Donne e Massimo Giordano



Lo spettacolo narra la storia di Rocco, contadino dalla nascita e cretino ancor prima di nascere che si ritrova protagonista della Prima Guerra Mondiale. Non sa niente di guerra, di trincea, di patria, ma quando viene arruolato e inviato al fronte è preso da una frenetica euforia.

Per Rocco è l’occasione a lungo attesa per riscattarsi da una vita dura e senza prospettive.



La guerra è pensata come un gioco dove si spara ma non si uccide, si viene colpiti ma non si muore, le pallottole sono solo barzellette, fanno solo ridere.

L’illusione però dura pochissimo. Rocco s’immerge nella tragicità di una guerra che continua a non capire.



Rocco la guerra ce la racconta a modo suo, tra un orrore e una risata, perché nonostante le bombe, i lanciafiamme, il filo spinato, a volte la guerra è così tragica da far ridere a crepapelle.