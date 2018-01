La jazz studio orchestra diretta dal maestro Paolo Lepore omaggia “West side story”

Il 25 agosto 1918 nasceva negli Stati Uniti il grande compositore, pianista e direttore d’orchestra Leonard Bernstein e per festeggiare il centenario, il prossimo 11 febbraio presso il Nicolaus Hotel (in via Cardinale Agostino Ciasca, 27) di Bari, avrà luogo il concerto “West Side Story”.

Sul palco la Jazz Studio Orchestra diretta dal M° Paolo Lepore che omaggerà uno dei più famosi musical scritti da Bernstein grazie anche agli arrangiamenti originali di Dave Grusin. Il musical in forma di concerto vedrà come protagonisti Gaia Gentile, Fabio Lepore, Lorella Falcone, Maria Grazia Trentadue e il Quartetto d’Archi Gershwin.

La Jazz Studio Orchestra nasce nel 1976, grazie all’impegno e alla passione del M°. Paolo Lepore, che ancora oggi la dirige, e di un gruppo di strumentisti amanti del genere jazz. È la prima formazione jazzistica in Italia e vanta eccellenti collaborazioni internazionali, come Eddie Davis, Chet Baker, Joe Newmnan e Dizzy Gillespie, e nazionali come Giorgio Gaslini, Massimo Urbani e Paolo Fresu, solo per citarne alcuni.

I biglietti saranno in prevendita presso il Box Office Feltrinelli (tel. 0805240464 – Info. 0805682111)