"La lezione di Amleto" con il celebre attore e regista siciliano, Ninni Bruschetta, è il terzo stage formativo per attori che MoveArt Academy propone a Bari, nell'ambito del progetto che sta realizzando, proprio nel nostro territorio, un nuovo polo per una formazione di livello superiore, nell'ambito teatrale e cinematografico, e che prevede già una lunga serie di prestigiosi altri appuntamenti.

Un ambizioso progetto che mira ad offrire a tutti coloro che hanno intrapreso, o che intendono intraprendere, o anche ai semplici appassionati, una speciale occasione per arricchire e migliorare il proprio bagaglio tecnico, senza accollarsi i costi ed i disagi, del trasferimento verso altre località.

Una occasione da non perdere. Accesso a numero chiuso.

Per informazioni: 080 385 7922 oppure 080 869 1660