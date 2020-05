'La lunga notte del dottor Galvan', della Compagnia Teatramico, in scena a Palazzo Pesce

Dopo il grande successo riscosso e il sold out registrato al Teatro Angioino, torna in scena l’avvincente scrittura di Daniel Pennac, scrittore francese dallo stile inconfondibile, con La Lunga Notte del Dottor Galvan a cura della compagnia teatrale TeatrAmico.



Il 10 luglio 2020, nella suggestiva corte della dimora storica Palazzo Pesce, TeatrAmico riproporrà, a grande richiesta, uno spettacolo teatrale dai toni innovativi ed esilaranti conquistando il pubblico con i racconti del Dottor Galvan.



Lo spettacolo prende vita in un ambiente onirico, a tratti surreale, dove si materializzano in un rocambolesco susseguirsi di personaggi e rievocazioni immaginarie, i ricordi del Dottor Gerard Galvan, responsabile del pronto soccorso di un centrale ospedale di Parigi. Sempre in bilico tra realtà e follia, il divertente testo di Pennac lascia notevole spazio ad una costruzione e caratterizzazione estremamente dinamica e colorata dei diversi personaggi, che il racconto di Galvan sapientemente presenta battuta dopo battuta.



A vestire i panni dello squinternato dottore è Rino Giuliani, Presidente e Direttore artistico di Teatramico. A firmare la messinscena, accanto allo stesso Rino Giuliani, c’è Francesco Paolo Caragiulo, classe 1997, al suo esordio registico nel teatro di prosa, già autore, compositore e scenografo per il musical e il cinema.



La regia, dinamica e brillante, rende il protagonista un camaleonte di toni e intenzioni, in un interfacciarsi continuo tanto con gli oggetti fisici presenti sulla scena quanto con la scenografia che in alcuni passaggi prende letteralmente vita accompagnando e quasi guidando l’agire di Galvan.



Inedita anche la colonna sonora, realizzata dal M° Vito Padovano, pianista e compositore già da anni, autore di tutte le composizioni musicali degli allestimenti di TeatrAmico.



A completare il cast: Direzione di Scena Angela Digiorgio – Assistente di Palcoscenico Paola Salustio – Organizzazione Vito Orlando – Audio e luci Francesco Accettura e Lorenzo Di Bari – Supporto artistico/amministrativo Marilena Berardi, Vanna Moccia e Vito Antonio Campanile – Social media Vincenzo Ruggiero.



La Compagnia filodrammatica TeatrAmico si pone come obiettivo la ricerca e la sperimentazione teatrale attraverso generi e modalità espressive diverse, favorendo, attraverso un momento ludico-ricreativo, la crescita artistica degli aderenti e la messa in atto di opere di solidarietà.



Palazzo Pesce sarà il palcoscenico di uno spettacolo innovativo e ricco di spunti di riflessioni grazie all’encomiabile lavoro di TeatrAmico con il quale si rinnova il forte sodalizio intellettuale.



Per info sulle misure da adottare e modalità acquisto biglietti consultare il sito.