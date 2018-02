Alla libreria Quintiliano la presentazione del libro "La macchina per cucire" di Valeria Patruno

Sabato 10 febbraio presso Quintiliano La Libreria di Bari Via Arcidiacono Giovanni 9, alle ore 18,30 verrà presentato il libro ''La macchina per cucire'' di Valeria Patruno, edito da Giazira Scritture .



''C’è un modo alternativo di viaggiare. C’è un modo alternativo per impegnarsi a favore delle aree più povere della Terra. E c’è un modo alternativo per condividere le proprie storie di vita. Il libro di Valeria Patruno, raccoglie tutti questi elementi.

Laureata in Scienze politiche, opera in diverse aree del mondo da circa quindici anni, collaborando con agenzie delle Nazioni Unite e con alcune Ong e occupandosi anche di consulenza e formazione per le piccole e medie imprese. Al centro del suo libro ci sono proprio questi viaggi: dal Pakistan alla Cina, dal Kosovo al Mozambico, l’autrice ha attraversato luoghi distanti nello spazio e per tradizione culturale, ma senza perdere lo sguardo di chi intende conoscere in profondità il paese di cui si è ospiti. Uno sguardo ben diverso, com’è evidente, da quello di un turista; uno sguardo che però non lascia spazio alla compassione, e che invece è tutto rivolto alla passione, quella per il proprio lavoro di cooperante internazionale.''(Puglialibre.it)



«In questo libro le storie fanno ciò che sanno far meglio: trasformare le statistiche e le riflessioni sociopolitiche in vite, dare mani e piedi e volti ai concetti, per impedirci di dimenticare che senza la gentilezza di Amir, senza la vocazione a proteggere di Liam il fuggitivo, senza l’operosità di Haad non potremmo neppure immaginarlo, un mondo più giusto». (Claudio Schiano)



Sarà presente Valeria Patruno



Dialoga con l'autrice Licia Positò, già dirigente scolastico







