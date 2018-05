La materia si risveglia, la mostra di sculture in legno a Palazzo Pesce

Sabato 23 giugno 2018 alle ore 20.00 a Palazzo Pesce si inaugura “La materia si risveglia: dall’informe alla forma”, personale di Antonio Santo, visitabile tutti i giorni dalle 20.00 alle 22.00 fino a lunedì 2 luglio.



Il vernissage sarà presentato da Valeria Nardulli che, con le sue parole, illustrerà al pubblico i significati più profondi e intimi di una mostra in Puglia in cui oggetti diversi e lontani fra loro per epoca e fattura rinascono a nuova vita, permeati di una spiritualità contemporanea e materica.



Mani forti e attenzione sempre rivolta a legni, tele e scarti della quotidianità: questa la cifra di Antonio Santo e delle sue installazioni, frutto di una ricerca ispirata ai miti ancestrali e alla modernità. La sua arte, espressione di una bellezza ferita a causa delle ingiurie del tempo, diventa così un viaggio popolato da figure mitiche, legate all’infanzia e alle culture della devozione popolare, veneri preistoriche, simbologie amerindie e mediterranee.



Una mostra fatta di forme, perché, come affermava Nietzsche, “senza forma c’è il caos, la caduta del sentimento estetico, la distruzione. Estrarre la forma dall’informe è il compito specifico dell’arte”.