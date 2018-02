La memoria spezzataGgiuseppe Fiori

Venerdì 16 febbraio presso Quintiliano La Libreria di Bari Via Arcidiacono Giovanni 9, alle ore 18,30 verrà presentato il libro ''La memoria spezzata'' di Giuseppe Fiori, edito da Manni.



''Nella casa di riposo ''Lungo tramonto'' le luci e le ombre del passato proiettano una data: 12 dicembre1969, giorno della strage di Piazza Fontana. Gli avvenimenti e i ricordi, non sempre affidabili, diventano fotogrammi di una vecchia pellicola che due anziani coniugi montano con spezzoni della memoria di un ex agente segreto. L'incerta verità giudiziaria, emersa a fatica nei numerosi processi, e gli esiti, non meno incerti, dei lavori della commissione parlamentare di inchiesta sul terrorismo hanno ormai archiviato la lunga storia dello stragismo nero; eppure molti retroscena non appaiono deltutto chiariti e il finale è tenuto in sospeso da reticenze e comlicità di chi detiene il potere invisibile degli arcani imperii. L’ex agente segreto avverte: “Quello che le persone come voi si rifiutano ostinatamente di capire è che la casa di vetro della democrazia andrebbe presto in frantumi se non potessimo blindare quei vetri”.

Blindati e oscurati…

Questo libro prova a mettere in funzione la doppia elica che lega, nelle nostre vite, l’immaginazione alla memoria narrata.''

(Manni)





Sarà presente Giuseppe Fiori



Dialogano con l'autore

Licia Positò e Antonio d'Itollo



Giuseppe Fiori. Narratore e saggista, vive a Roma. È autore di numerosi gialli, tra gli ultimi Chi ha rubato Pecos Bill? (Manni 2008) e La bella addormentata nel parco (Avagliano 2010). Insieme a Luigi Calcerano ha scritto Uomo di vetro, uomo di piombo (Valore Scuola 2002), Ladri e guardie (Editori Riuniti 2007), Un delitto elementare (Sovera 2008) e Teoria e pratica del giallo (Edizioni Conoscenza 2009). Ha pubblicato libri per bambini e ragazzi: La leggenda dell’Acanpesce (Le Monnier 2002), Celestino e Ribò (Manni 2003), Frittelle d’acqua (Manni 2006), I sogni di re straccione (Laterza 2006), Phantomas (Manni 2010).





QUINTILIANO LA LIBRERIA



DI MARINA LEO & C. SAS



Via Arcidiacono Giovanni,9 70124 Bari



Info: 0805042665



FB @quintilianolalibreria