Sabato 27 gennaio 2017, a partire dalle ore 17,45 il Gruppo FAI Giovani di Bari organizza un incontro culturale presso il caffè letterario Prinz Zaum, dal titolo, «La metamorfosi dei luoghi della città fra identità e trasformazione». Dialogheranno il professor Dino Borri, ordinario di Tecnica e Pianificazione Urbanistica al Politecnico di Bari e presidente regionale del FAI Puglia e l'architetto Francesco Marzulli di studioIDEAM. La conversazione si aprirà con l'introduzione del progetto sviluppato dallo studioIDEAM per Prinz Zaum, libreria indipendente che ha preso il posto della storica Latteria Principe, diventando nuovamente punto riferimento nel quartiere Madonnella. Ingresso libero fino a esaurimento posti. Immagine per gentile concessione di Prinz Zaum (© Prinz Zaum 2018). Per info e prenotazioni: bari@faigiovani.fondoambiente.it evento fb: https://www.facebook.com/events/898593993636550/ Sabato 27 gennaio 2018, a partire dalle ore 17,45. Libreria Prinz Zaum, via Cardassi, 83 Bari.