“La mia vita è musica…” di Mario Rosini

Sabato 14 luglio 2018 alle ore 21.00 la corte di Palazzo Pesce ospita Mario Rosini e il CLUB delle iDEE, uniti in un progetto musicale in giro per prestigiose location e storici teatri in Italia e all’estero e un repertorio che spazia dal pop al funk passando per hip hop, jazz e new age.

Artista poliedrico, Mario Rosini ha conquistato nel 2004 il secondo posto al Festival di Sanremo e ha inciso Mediterraneo Centrale con l’indimenticato Pino Daniele come produttore.

Cantante, pianista, compositore, ha collaborato con Rossana Casale, Mick Goodrick, Irene Grandi, Alex Britti, Anna Oxa, Grazia Di Michele, Mia Martini, Tosca, James Senese e Sarah Jane Morris, ha scritto per Edoardo De Crescenzo e tanti altri prestigiosi interpreti e più volte è stato sul palco con la MAXIMAorchestra, Bobby McFerrin e Gino Vannelli.

La sua versatilità lo ha visto supporter di Michael Bublè, Al Jarreau e Dionne Warwick, in tour con la compagnia “Danza e Musica americana” di Alessandra Corona, come pianista e cantante in “Dulcinea in Manhattan” e con l’Ensemble band e Dee Dee Bridgwater.

Docente di Canto Jazz presso il Conservatorio “Duni” di Matera, è protagonista del progetto “Lmg quartet” insieme a Simona Bencini e dello storico “Mario Rosini trio” insieme a Mimmo Campanale e Paolo Romano. A gennaio 2018 è stato impegnato in dieci concerti nelle maggiori città della Russia.

Ideazione e diffusione progetto 338.5966934