“La muerte del àngel” del Duo CapRiccio a Palazzo Pesce

Sabato 16 giugno alle ore 21.00 il Duo capRiccio presenta a Palazzo Pesce “La Muerte del Àngel” con il violinista Stefano Zeni e il chitarrista classico Antonio D’Alessandro.

Un concerto in Puglia continuamente in bilico tra personali rielaborazioni e insolite visitazioni di autori contemporanei: le musiche più famose di Astor Piazzolla, Tom Jobim e Ariel Ramírez si alternano alle pagine di Giorgio Signorile, Maurizio Colonna e dello stesso Zeni.

“La Muerte del Àngel” è il primo progetto discografico del Duo capRiccio, nato dall’incontro tra Stefano Zeni, compositore e polistrumentista con diploma di Conservatorio in Violino e Musica Jazz, diversi cd al proprio attivo e collaborazioni con formazioni di musica jazz, fusion, classica e folk, e Antonio D’Alessandro, diploma di Conservatorio, numerosi concorsi vinti e cd pubblicati e insignito della Chitarra d’Oro per la promozione e divulgazione dal Comitato Scientifico Internazionale “Michele Pittaluga”. Due virtuosi delle corde che hanno deciso di unirsi per presentarsi agli ascoltatori nelle vesti di autori, interpreti e solisti controcorrente. Perché controcorrente è l’idea di due musicisti dalla formazione classica, che decidono di rivisitare loro stessi in chiave contemporanea.

Ad arricchire la serata ci sarà la travolgente simpatia di una coppia di artisti per cui il pubblico è parte attiva e integrante dello spettacolo.