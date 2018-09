"La musica ..del caffè", concerto dell'Eurorchestra all'Archivio di Stato

Al via, in collaborazione con l’Archivio di Stato di Bari, il 27 Settembre, l’”Autunno Musicale Barese” della XVIII Stagione dell’EurOrchestra da Camera di Bari, una serie di quattro concerti ospitati nel prestigioso Auditorium dell’Archivio di Stato,in via Pietro Oreste 45, come prosecuzione del Piano Festival San Nicola, svoltosi nei mesi di maggio e giugno nella stessa sede.

Si comincia alle 18,30, per una serata speciale, a ingresso libero, che si svolge nell’ambito del “2018-Anno nazionale del cibo italiano”.

La manifestazione, dal titolo “La Musica del Caffè. Silenzio! Ascoltate la storia che vi narro”, prevede un pomeriggio di degustazione, storia e musica sulla bevanda più diffusa al mondo. Dopo gli interventi di Rossella Pompilio, direttrice dell’Archivio di Stato di Bari, di Pasquale B.Trizio, esperto di navigazione e di commercio marittimo, e di Gianni Boccia, imprenditore e coffee lover,che analizzeranno storia e vie commerciali della bevanda più diffusa al mondo, l’Eurorchestra darà vita alla esecuzione della “Cantata del caffè” di J.S.Bach,una cantata profana composta negli anni 1732 -34 per essere eseguita nel famoso Caffè Zimmermann a Lipsia dal Collegium Musicum lipsiense, di cui il grande compositore tedesco era direttore. La cantata è presentata nella traduzione italiana del testo originale tedesco di Picander, e nella veste musicale, curate da Angela Montemurro.

La cantata, di sapore umoristico, narra la storia di una figlia cui il padre vieta di bere il caffè, bevanda ritenuta disdicevole per una fanciulla dell’epoca. La punizione sarebbe, se la ragazza non obbedisse, il divieto di trovare marito. Interpreti il Soprano Angela Cuoccio, il tenore Gianni Leccese e il baritono Antonio Stragapede. La regia è affidata a Paola Martelli. L’EurOrchestra è diretta dal Maestro Francesco Lentini.

In fine di serata il pubblico sarà salutato dalla brevissima esecuzione del “Coffee Canon” dal titolo “Non bere caffè”, una chicca musicale del compositore dell’800 tedesco Carl Gottlieb Hering,composta sulle note suggerite dalle lettere C-a-f-f-è e affidata alle voci che cantano a canone.

Giovedì 27 settembre alle ore 18,30. “La Musica del caffè”

Concerto inaugurale dell’’Autunno Musicale barese dell’EurOrchestra all’Archivio di Stato di Bari

I successivi concerti si terranno il 14 ottobre, il 22 Novembre e il 20 Dicembre, sempre a ingresso libero.

Per informazioni:

Tel: 3284475514 - 3406474749 – 0805744559

Mail: segreteria@eurorchestra.it

www.eurorchestra.it