La musica più bella degli ultimi 20 anni

Cena spettacolo con i DIVERSAMENTE FUNK per proseguire con una SUPER CONSOLLE... Enzo Veronese, Beppe Dex, Fabio Cutrignelli, che suoneranno la più bella musica degli ultimi 20 anni per farvi divertire come solo noi sappiamo farlo, un tuffo nel passato nello storico club a due passi da casa.



In collaborazione con gli amici di "Happy Friends" sarà un evento unico e da non perdere.

HAPPY BIRTHDAY Alessio D.P.



Modalità di accesso dalle 21,30:

- Cena spettacolo (antipasto impiattato + primo piatto + dolce + calice di vino) € 20 incluso ingresso in discoteca

- Apericena (Ingresso + 2 assaggini di primo + drink) € 13

- Discoclub (Ingresso + drink) € 10



Divanetti prenotabili salvo esaurimento: con 1 kit di vodka o 2 prosecchi, 5 ingressi € 100.



LA SERATA IDEALE PER FESTEGGIARE IL TUO EVENTO NELL’EVENTO



- Prenotazione cene e apericene obbligatoria

- Si accede esclusivamente in lista: 12.03

12.03 tel. 348.8791734 - 349.0739069