La notte delle edicole

​Il Si.Na.G.I. (Sindacato Nazionale Giornalai d’Italia) insieme agli edicolanti della città di Bari e di altre città ha organizzato un’iniziativa per sensibilizzare e richiamare l’attenzione del mondo politico, delle amministrazioni locali, dei media e dei cittadini sulla drammatica situazione che sta travolgendo tutte le edicole italiane.



Per quest nella serata di Mercoledì 29 gennaio in tanti Comuni coem in quello di bari ci sarà almeno un’edicola che resterà aperta al pubblico oltre l’orario di chiusura, indicativamente fino alle ore 22-22,30.

Appuntamento dalle ore 21,00 in poi presso l’edicola sita in Via Stefano Jacini n. 15, nei pressi del Parco 2 Giugno, dove si condividerà un brindisi di benvenuto o una tazza di cioccolata calda, si parlerà a sostegno di questa sfida epocale.



​