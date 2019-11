Sabato 23 ore 18.00 appuntamento con l’itinerario “La poesia di Bari: Di Corte in Corte”. La corte è un mondo a sé, una sorta di casa comune, un monastero laico dove è rimasta intatta la vitalità tipica delle città medievali.



Costo: 10 euro



Punto d’incontro: Santa Scolastica c/o via Venezia



Chiesa di Santa Maria del Buonconsiglio, Vico del forno di Santa Scolastica, Largo Sant’Annunziata, Corte e Arco dello Spirito Santo

Corte Moscatelli, Corte Garrita, Corte Midorusso, Corte Carducci

Corte Pavone,, Corte Tre Cantia, Corte del Dattilo

Prenotazione a info@pugliarte.it o mandando un sms al 3403394708