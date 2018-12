"La presenza della famiglia Carafa a Noicàttaro dal 1600 al 1800": incontro con il Duca Don Riccardo Carafa

Lunedì 10 dicembre alle ore 18:30, importante incontro storico culturale in programma nella sala teatro dell'Istituto Sant'Agostino a Noicàttaro (Ba).

L’Info Point Turistico, in collaborazione con l’Acci Sant’Agostino, organizza un incontro sulla presenza e sul ruolo della famiglia Carafa a Noicàttaro.

Relatori il dott. Mimmo Pignataro che parlerà della storia dei Carafa a Noja e il prof. Vito Didonna che introdurrà il tema dei Monti di Pietà dal 1500 al 1800. Ospite eccezionale della serata Don Riccardo Carafa, duca di Andria e Castel del Monte e componente della Deputazione del Tesoro di San Gennaro di Napoli.

Nel corso della manifestazione Pinuccio Casimo, Nicola Suglia e Gianclaudio Madio presenteranno una sintesi del musical “Il duello di Norimberga”.



Per informazioni:

Info-Point Turistico di Noicàttaro

Via Console Positano, n°8

Cell. 3405626219/ E-mail. iatnoicattaro@gmail.com