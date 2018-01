La prima 2018 al Matrix di Binetto

Non potevamo lasciarvi ricominciare il lavoro, l'università, la scuola, senza il nostro ultimo evento di queste festività natalizie!!

Venerdì 5 Gennaio 2018 la prima data di questo anno con gli amici del giovedeep e what's UP?



Dj set

Leon Schiraldi

Francesco Siciliano



Start h 22.00 Ingresso LIBERO



FESTEGGIA CON NOI!

Possibilità di festeggiare compleanni, lauree e qualsiasi tipo di evento, grazie a vantaggiosissimi pacchetti da richiedere su misura...approfittane!



From 22:00 to 02:00

Ingresso libero e gratuito



Info e prenotazioni

Tel. 080/7835724 + 3701309557

Whatsapp: 3343667954



Matrix Cafè

Via Martiri di Via Fani, Binetto (Ba)