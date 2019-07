La Puglia a Time Square in NYC: un grande successo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

"E' stato incredibile essere a New York, a Time Square, e sentirsi a casa guardando le immagini della nostra Regione Puglia proiettate sui maxi schermi. Chi ha pensato questo tipo di promozione ha avuto davvero una splendida idea." A parlarci è Roberto Pansini che era a New York per l'evento annuale del Summer Fancy Food Show in cui viene promosso il cibo e i prodotti Made in Italy, la Puglia era presente con diverse aziende tra cui, per il quinto anno consecutivo, Selezione Casillo che ha realizzato diversi show-cooking conquistando il pubblico americano. Tantissmi i turisti che in Time Square alzavano lo sguardo verso la scritta PUGLIA con lo sfondo azzurro, ammiravano le spiagge, i trulli, il cibo e i castelli, in tanti incuriositi hanno cercato su google la parola PUGLIA immergendosi in un paradiso di immagini. Diverse le foto realizzate con lo sfondo della Regione Puglia tra cui, non sono mancati, anche i poliziotti americani che sorridevano entusiasti a vedere le bellezze della nostra nostra Regione. Pubblicate sui social, tra Instagram e il profilo Facebook, video e foto sono rimbalzate anche agli amici nel New Jersey, in Florida, in Australia e in Argentina, tanti i follower che hanno condiviso il materiale pubblicato da Roberto Pansini, da sempre ponte di collegamento tra le comunità oltreoceano, diversi progetti realizzati, il prossimo è quello #tiportoinamerica per poter partecipare alla festa gemella della Madonna dei Martiri in America: l' Hoboken Italian Festival.La Regione Puglia, attraverso Pugliapromozione, che utilizza sempre sui social l' hastag #weareinpuglia, ha realizzato ben tre video con diverse immagini trasmesse sui giganteschi schermi della piazza più famosa al mondo, Time Square in NYC, oltre 400mila persone di passaggio in quella piazza che non dorme mai, sempre meta di turisti che arrivano da tutto il mondo. I colori, le luci, le immagini della Puglia è certo sono state condivise sui social in tutto il mondo. Senza dubbio è stato un modo intelligente per far conoscere una regione del sud Italia ricca di bellezze naturali, di tanta storia e gastronomia. Ricordiamo che negli ultimi quattro anni sono stati proprio gli Stati Uniti, tra MIAMI, New York City, Canada e New Jersey a far registrare un incremento di turisti provenienti d’Oltreoceano : in particolare si parla di un 87% di incremento con un 78% di presenze sul luogo. Importante è anche il turismo di ritorno o il "turismo esperienziale" che noi dell'associazione Oll Muvi, quelli di I Love Molfetta, da anni ci impegnamo, con diverse collaborazioni, di far emergere e coltiviamo con le nostre comunità un continuo rapporto di promozione della nostra cultura pugliese, non dimentichiamoci che la Regione Puglia viene scelta come "destination wedding" anche tra i personaggi di rilievo internazionale che hanno voluto festeggiare le nozze in località pugliesi. Come già accennato noi dell'associazione Oll Muvi, ai più conosciuti come I Love Molfetta, promuoveremo nuovamente la Regione Puglia con uno stand ricco di informazioni e tanto altro, durante l'evento di settembre, nel New Jersey, dove vi è prevista una presenza di oltre 120mila persone nei quattro giorni di festa dell' Hoboken Italian Festival the feast of the Madonna dei Martiri giunta alla sua 93^ edizione. Stay Tuned