La pugliese Gaia Gentile torna in scena con il nuovo singolo “Speriam” in uscita oggi 27 luglio

Talentuosa con una voce raffinata dal timbro jazz - soul, una presenza scenica che blocca il pubblico per interpretazione e bellezza. Tutto questo è Gaia Gentile, giovane cantante pugliese, classe ’92, che ha già alle spalle una gavetta invidiabile. Oggi sabato 27 luglio è uscito il suo nuovo singolo “Speriam”, brano dal sound beat ritmato ed esotico. Resta in testa il ritornello, scandito da un accompagnamento sonoro del tutto inusuale. Pronto anche il videoclip girato a Cassano delle Murge (BA), il cui concept creativo si basa proprio sul titolo della canzone, la speranza, che si evince anche dal look verde smeraldo adottato da Gaia, con primissimi piani del suo viso in un mix tra sorrisi e sensualità appena accennata. Lo sfondo dei campi, la presenza di un simpatico anziano e di una deliziosa apetta di colore verde, completano l´ambientazione. Gaia, come si nota, ama molto sperimentare. Già da bambina frequenta gli studi musicali presso la scuola il “Pentagramma” di Bari, sotto la guida del maestro Fabio Lepore. Nella stessa scuola prosegue gli studi di pianoforte con l’insegnante Onofrio Paciulli e quelli di musica d’insieme con il docente Guido Di Leone. Durante questo periodo nasce la passione per il jazz. Nel 2009 comincia a livello professionale da solista, e poi all’interno del gruppo a cappella “Mezzotono” con il quale si è esibita in diversi concerti e festival in tutto il mondo (Francia, Spagna, Inghilterra, Scozia, Germania, Svizzera, Russia, Singapore, Hong Kong, Cina, Indonesia, Emirati Arabi, Africa...solo per citare alcuni paesi). In Italia ha frequentato stage e workshop di perfezionamento con Gegè Telesforo, Elisabetta Antonini, ed anche avviamento al sound painting con il maestro Carlo Lomanto, Gianna Montecalvo, Franco Fussi e Vincenzo Maurogiovanni. Negli anni del liceo e´ forte pure la passione per i musical; nel 2010 in Sicilia vince il 2ndo premio nel concorso “Grifo D’oro” mentre nel 2011 partecipa alla rappresentazione teatrale “Artemisia Gentileschi’ presso il Teatro Piccinni di Bari. Continua in questo percorso, abbinando l´amore per la musica con la passione per il teatro. Frequenta e prende il diploma presso l´“Accademia Artisti” di Roma nel 2012, affiancata da insegnanti del calibro di Luca Ward, Fioretta Mari, Ennio Coltorti, Alberto Lori. Ha collaborato con noti artisti italiani come Giò di Tonno e Mario Rosini, e condiviso il palco di importanti festival jazz al fianco di gruppi come gli Swingle Singers, the Magnets, Full Moon e i Neri per Caso. In versione solista ha collaborato con la “Jazz Studio Orchestra” di Paolo Lepore interpretando omaggi musicali per Lucio Dalla e Pino Daniele, o esibendosi in famose cover dei Beatles ed altri artisti internazionali. Nel 2016 è finalista di Area Sanremo, mentre ad inizio 2017 viene scelta con un provino alla Rai per affiancare con la sua splendida voce dal vivo la band di Paolo Belli nel noto show di Milly Carlucci “Ballando con le stelle”. E non finisce qui. Sentiremo molto parlare di questa ragazza dai riccioli ribelli e dal sorriso disarmante.