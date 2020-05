La Rhomanife band pronta con due nuovi brani

La Rhomanife band, internazionale ed indipendente, in azione dal 1985, con l'emergenza corona virus, è stata costretta, almeno per il momento, a bloccare tutti i concerti ed eventi live del tour per il 35° anniversario di attività artistica, ma nel frattempo è riuscita a realizzare due nuovi brani intitolati ''IN YOUR NAME'' e ''HIS GLORY'', con sonorità diverse che spaziano dal roots al reggae e con le melodie che fibrillano e rallegrano, diffondendo l'essenziale messaggio d'amore per riempire i cuori rattristati dagli eventi degenerativi in tutte le nazioni, già predetti e profetizzati. Saranno realizzati anche due videoclip che verranno caricati su tutti i social ed i canali promozionali, a cui vi invitiamo a seguire ed a iscrivervi, per conoscere profezie, verità e messaggi. I brani sono stati realizzati, suonati e cantati da dieci musicisti della terra di Bari: Gianni Somma (voce e chitarra), Pino Di Taranto (basso), Filomena De Leo (voce), Antonella Lacasella (voce), Nicola Boccuzzi (chitarra), Cosimo Lagioia (tastiere), Francesco Bartoli (batteria), Lidia Bitetti (sax), Donny Balice (tromba) ed Eddy De Marco (trombone). I Rhomanife sempre con amore per te.



