''Il 19 luglio del 1979, i sandinisti entrano a Managua. Il tiranno, Tacho Somoza, el malo, era fuggito due giorni prima. Fu l’ultima, impensabile Rivoluzione del ‘900: nel Centroamerica, un movimento armato conquistò la libertà in un paese considerato “terra privata” degli Stati Uniti. Fu la Rivoluzione dei poeti. Si dice che in Nicaragua todos son poetas. Qui i poeti hanno sparato, hanno ucciso, sono stati uccisi e hanno fatto parte del primo governo rivoluzionario. Andrea Semplici nel 1980 va in Nicaragua per vedere la Rivoluzione e continua a tornare per raccontare una storia fatta di lacrime e risate, di fallimento e di trionfo, ma soprattutto per farei conti con se stesso. La Rivoluzione perduta dei poeti contiene molti libri in sé e ognuno vive di poesia.''

''Non mi stupisce che Andrea sia stato affascinato da questa inusuale riverenza dei nicaraguensi per la poesia. In questo piccolo paese centroamericano, 130.000 chilometri quadrati e sei milioni di abitanti, la poesia è il pane del popolo. I poeti sono amati e rispettati; gli si riconosce una speciale intimità con le parole.'' (Gioconda Belli)



Giovedì 12 dicembre alle ore 18.30

QUINTILIANO La Libreria presenta:



LA RIVOLUZIONE PERDUTA DEI POETI di Andrea Semplici

Polaris editore



ANDREA SEMPLICI

Andrea Semplici è nato a Firenze nel 1953. Giornalista e fotografo. Da qualche anno vive a Matera. Ha scritto: Viaggiatori Viaggianti (Ed. Terre di mezzo) Diario d’Africa (Ed. Terre di mezzo) Gli anfibi slacciati di Ernesto Guevara (Ed. Terre di mezzo) Dancalia, camminando sul fondo di un mare scomparso (Ed. Terre di mezzo) L’isola lontana dal mare (Ed. Terre di mezzo) In viaggio con Kapuscinski (Ed. Terre di mezzo) 200 metri (Libri volanti) Alberi e uomini (Editrice Universosud)