"La ruota delle meraviglie" in lingua originale al Multicinema Galleria di Bari

Giovedì 11 gennaio (16.00 - 18.30 - 21.00) riprende al Multicinema Galleria di Bari (Corso Italia 15, infotel: 080.521.45.63) «Origi nal Version», il settimanale appuntamento di film in lingua originale con sottotitoli in italiano. Il film in programma è La ruota delle meraviglie - Wonder Wheel, regia di Woody Allen, con Kate Winslet, Justin Timberlake, Jim Belushi, Juno Temple. Coney Island, anni '50. Ginny, moglie di Humpty e madre di un bambino che alla famiglia non risparmia preoccupazioni di alcun tipo, ha da anni rinunciato al sogno di fare carriera come attrice. Vive ora un'esistenza monocorde tra le quattro mura del suo piccolo appartamento che affaccia dinanzi alla Wonder Wheel del parco divertimenti. Ben presto, però, nella sua vita irrompe l'imprevisto arrivo di due persone che cambierà le cose.