La Compagnia teatrale Glitter di Fasano in scena a Bari con lo spettacolo 'Salvezza'

Si intitola “Salvezza” lo spettacolo teatrale portato in scena da giovanissimi attori della Compagnia teatrale Glitter di Fasano (Bari) Sabato 18 gennaio alle ore 20.30 presso l'Oratorio Chiesa Parrocchiale Salesiani SS Redentore a Bari.



Lo spettacolo è tratto dall'omonima graphic novel di Lelio Bonaccorso e Marco Rizzo edita da Feltrinelli Comics; si tratta del primo reportage a fumetti di un'operazione di salvataggio in mare. I due autori, saliti a bordo di una nave di soccorso, sono testimoni delle operazioni e intervistano gli organizzatori, l'equipaggio, i mediatori culturali, ma anche i migranti. Raccogliendo storie, esperienze ed emozioni.

La tematica affrontata ben si sposa con la finalità della serata, raccogliere fondi per sostenere i progetti della Ong CIAI (www.ciai.it) per i minori stranieri non accompagnati. In particolare, i fondi saranno destinati al Progetto SAAMA- Strategie di Accompagnamento all’Autonomia di Minori Accolti.

L’ingresso allo spettacolo è consentito con una donazione minima di 7 Euro.

Per maggiori informazioni e prenotazioni: CIAI sede Puglia, tel 392 97802 86 - puglia@ciai.it

