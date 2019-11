La scrittrice Antonella Tamiano presenta il suo libro “Come frammenti di Stelle” a Castellana Grotte

Martedì 26 novembre alle ore 18.30 a Castellana Grotte, in provincia di Bari, verrà presentato il libro “Come frammenti di Stelle” della scrittrice salentina Antonella Tamiano



L’evento è organizzato dall'associazione culturale “Circolo Pivot” dopo i saluti del presidente, l’autrice dialogherà con Sebastiano Coletta.



Il libro vincitore di numerosi premi è una raccolta di otto racconti declinati al femminile dai plurimi argomenti. Le storie sono tutte ambientate ai giorni nostri, come sfondo un Salento dalle bellezze paesaggistiche e architettoniche. Le storie raccontano momenti difficili, dove il destino sembra accanirsi, ma nonostante la sfiducia che talvolta prevale, una grande forza interiore e la voglia di vivere spinge le otto donne protagoniste delle vicende ad andare avanti. Il supporto della famiglia tradizionale o allargata è di notevole importanza nel superare le dure prove della vita. I problemi si affrontano combattendo, i momenti bui non devono avere la meglio sulla speranza di farcela.





Antonella Tamiano pittrice e scrittrice è laureata in Beni Culturali, molti dei suoi racconti e poesie sono contenuti all'interno di importanti antologie a carattere nazionale e internazionale. Autrice pluripremiata, lo scorso 21 settembre, l’ennesimo riconoscimento alla Carriera nella sezione Cultura ricevuto a Rende (CS). Le sue poesie sono state scelte per far parte dell’antologia poetica “Entre Canibales” una raccolta poetica di autori vari, in Argentina a Buenos Aires, edizioni Ser Seres Ediciones 2018. Nel 2014 ha scritto il romanzo, "EmorA da uno stivale all'altro, nel 2015 un volume di poesie dal titolo "Di..Versi In...Versi" nel 2016 il bioromanzo "L'essenza di Etra" con il quale ha partecipato alla trasmissione televisiva su Rai 1 “mille e un libro”. A fine 2017 pubblica il libro "Come frammenti di stelle" una raccolta di otto storie vere.