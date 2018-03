La sola differenza tra me e un pazzo è che io non sono pazzo, a Vallisa un viaggio tra video-art, pittura, musica e teatro

Continuano «Le notti del Borgo Antico», manifestazione culturale promossa e organizzata da Vallisa Cultura Onlus. Per la rassegna artistica «Arte a Santa Teresa», performance artistiche di grande suggestione. Un viaggio tra video-art, pittura, musica e teatro: l'arte si ibrida e si contamina. Per ritornare ad ammirare...

Il Surrealismo per Dalí era l’occasione per far emergere il suo inconscio, secondo quel principio dell’automatismo psichico teorizzato da Breton. E a questo automatismo psichico Dalí diede anche un nome preciso: metodo paranoico-critico. Le immagini che nascono dal torbido agitarsi del suo inconscio (la paranoia) e riescono a prendere forma solo grazie alla razionalizzazione del delirio (momento critico).

“La sola differenza tra me e un pazzo è che io non sono pazzo”

Ivan Dell’Edera, Miguel Gomez e il metodo paranoico critico di Salvador Dalì



- ARTE A SANTA TERESA, a cura di Miguel Gomez -

Chiesa S. Teresa dei Maschi | Venerdì 09 marzo 2018 - h. 20.30



- PROSSIMO APPUNTAMENTO:



Venerdì 13 aprile - h. 20.30

"Picasso e la quarta dimensione" con Miguel Gomez e Stefano Del Sole al vibrafono



Ticket:



ARTE c/o Santa Teresa dei Maschi - inizio ore 20.30

Ingresso riservato ai soci 5,00 € previa sottoscrizione

Tessera Socio #VallisaCULTURAOnlus ( 5,00 € una tantum )



- Con la tessera socio entri GRATUITAMENTE ad 1 spettacolo a tua scelta della mini rassegna ARTE A SANTA TERESA!



Scopri di più qui ---> https://goo.gl/dyBTw5





Web: www.facebook.com/vallisacul...

Bari (Bari)

Chiesa di Santa Teresa dei Maschi

piazzetta Santa Teresa, strada lamberti 4

h: 20:30

ingresso a pagamento

Info. 3459440318