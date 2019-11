La strana scomparsa di Sean Kind in scena al Palazzo Rubino Art Café di Triggiano

Da domenica primo dicembre 2019, iniziano le domeniche con spettacoli di prosa di Palazzo Rubino Art Café. A inaugurare la stagione, la compagnia barese Artemisia con “La strana scomparsa di Sean Kind” di Giovanni Gentile, con Ernesto Marletta, Silvia Cuccovillo, Maria Pina Guerra, Maria Passaro e Pino Matera. Un investigatore privato alla ricerca della verità aiutato dalla sua stravagante segretaria. Uno scrittore scomparso che qualcuno di molto particolare sta cercando, un onesto e pedante impiegato delle Agenzia delle Entrate, una madre fin troppo ingombrante e invadente. Questi sono gli ingredienti di una commedia dai sapori agrodolci, in cui il sorriso è appena accennato, amaro, perché i vizi e le virtù che si alternano sul palcoscenico sono i vizi e le virtù di tutti. Le ipocrisie, il rapporto conflittuale con le donne di una vita intera, le bugie le nevrosi nascoste e poi esplose condiscono questo noir in stile americano, che ha sullo sfondo, quasi accennata, in controluce, rarefatta, la figura di Charles Bukowski, citato in più occasioni ma mai nominato apertamente. Per i cultori dello scrittore sarà divertente guardare lo spettacolo ricercando frasi o momenti della vita dello scrittore americano, per tutti gli altri una commedia per sorridere, per scandalizzarsi, per pensare. Al termine dello spettacolo, auguri di Natale con panettone e spumante. Per info e prenotazioni: 371/358.26.45 – 371/192.90.45 – 371/499.74.42