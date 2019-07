La tradizione della pizzica incorniciata dalla magia di Alberobello con 'La Taranta fra i trulli'

La tradizione della pizzica incorniciata dalla magia dei trulli di Alberobello, patrimonio dell’umanità. Due culture che si incrociano e si fondano per regalare emozioni. Inizia venerdì sera 12 luglio, alle ore 19.30, la prima edizione de «La Taranta fra i Trulli» che, fino a domenica 14 luglio, regalerà uno spettacolo inedito in Largo Martellotta. L’evento, organizzato dall’associazione «Pasqualino Gourmet Eventi» rientra nel cartellone Trulli Viventi – Summer 2019, il calendario di manifestazioni realizzato dall’amministrazione comunale per i mesi estivi con la partnership di Engie. Si parte domani sera con il gruppo dei «Mandatari», si prosegue sabato con i «Tamburellisti di Torrepaduli» e si chiude con il gran finale di domenica sera con l’Orchestra popolare «La Notte della Taranta» che per la prima volta si esibirà ad Alberobello. Non solo musica, ma anche gastronomia con prodotti tipici e birra a fare da cornice alla manifestazione. Un evento che sulla pagina Facebook ha già raccolto in poco tempo oltre 150mila visualizzazioni e che vuole essere una sorta di numero zero nella certezza che si possano replicare i numeri dello scorso anno ottenuti dal «Pasqualino Gourmet» (la cui seconda edizione si terrà dal 9 al 12 agosto).

